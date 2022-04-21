立法院遷中正紀念堂？ 蔣萬安：應徵詢民眾意見

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（中央社記者王承中台北21日電）針對中正紀念堂被列為立院遷址選項之一，國民黨立委蔣萬安今天表示，國會遷址是非常嚴肅的課題，也牽涉到非常多層面，要從國家長遠發展規劃，以及國會運作順暢、行政效能維持來討論，也應徵詢民眾意見。

立法院長游錫堃啟動新國會園區選址，將展開傾聽之旅拜訪立法院遷（改）建地點19個提案所在地的直轄縣市政府，而中正紀念堂則是選項之一。備戰台北市長選舉，身為蔣家第四代的國民黨立委蔣萬安日前則拋出，將中正紀念台轉型成台灣建設紀念館。

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蔣萬安今天在立法院接受媒體採訪時表示，國會遷址是非常嚴肅的課題，也牽涉到非常多層面，要從國家長遠發展規劃，以及國會運作順暢、行政效能維持來討論，不管是台北市政府或立法院長游錫堃都有很多方案與地點，除市府與立院討論外，也應徵詢民眾的意見。

媒體追問， 台北市長柯文哲與衛福部長陳時中近期因疫情升溫互槓，是否憂心版面被兩人搶走，蔣萬安表示，他認為真的應該回歸討論疫情，不管是在行政部門或是立法院，大家都希望做好防疫，提出建言，讓指揮中心參考。（編輯：林淑媛）1110421