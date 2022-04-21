更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／大谷翔平首勝到手 5.1局完全比賽外帶百年紀錄
首頁 / 政治

立法院遷中正紀念堂？ 蔣萬安：應徵詢民眾意見

2022/4/21 12:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北21日電）針對中正紀念堂被列為立院遷址選項之一，國民黨立委蔣萬安今天表示，國會遷址是非常嚴肅的課題，也牽涉到非常多層面，要從國家長遠發展規劃，以及國會運作順暢、行政效能維持來討論，也應徵詢民眾意見。

立法院長游錫堃啟動新國會園區選址，將展開傾聽之旅拜訪立法院遷（改）建地點19個提案所在地的直轄縣市政府，而中正紀念堂則是選項之一。備戰台北市長選舉，身為蔣家第四代的國民黨立委蔣萬安日前則拋出，將中正紀念台轉型成台灣建設紀念館。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔣萬安今天在立法院接受媒體採訪時表示，國會遷址是非常嚴肅的課題，也牽涉到非常多層面，要從國家長遠發展規劃，以及國會運作順暢、行政效能維持來討論，不管是台北市政府或立法院長游錫堃都有很多方案與地點，除市府與立院討論外，也應徵詢民眾的意見。

媒體追問， 台北市長柯文哲與衛福部長陳時中近期因疫情升溫互槓，是否憂心版面被兩人搶走，蔣萬安表示，他認為真的應該回歸討論疫情，不管是在行政部門或是立法院，大家都希望做好防疫，提出建言，讓指揮中心參考。（編輯：林淑媛）1110421

延伸閱讀
拋中正紀念堂轉型 蔣萬安：正面迎戰民進黨汙名化中正紀念堂銅像如何處理 蔣萬安：社會充分溝通蔣萬安拋中正紀念堂改名台灣建設紀念館 李永得：可社會對話討論
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載