政院提修法 2050年淨零排放、分階段徵收碳費

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（中央社記者賴于榛台北21日電）明天就是世界地球日，行政院會今天通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

行政院會今天通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，明天是世界地球日，總統蔡英文在去年世界地球日宣布政府要從「能源轉型」走向「淨零轉型」，國發會3月也公布台灣「2050淨零排放路徑」，今天政院提出修法，不僅是完備氣候法制的第一步，也兼具指標性與實質性的意義。

修法重點包含，將國家長期減碳目標修改為「2050年淨零排放」，另提升氣候治理層級，規定由行政院國家永續發展委員會協調、分工與整合氣候治理的基本方針及重大政策，地方政府也要設立「氣候變遷因應推動會」。

為達成國家溫室氣體長期減量目標及各期階段管制目標，修法更規範，得分階段對直接、間接排放源徵收碳費，並將收入專款用於輔導、補助及獎勵溫室氣體減量及技術研究工作，以促進溫室氣體減量及低碳經濟發展

環保署副署長蔡鴻德出席政院會後記者會時說明，碳費徵收部分，預計下半年啟動徵詢企業與民間意見，將分階段，由大到小實施碳費徵收。

蔡鴻德說，目前盤點出首波徵收碳費的企業287家，但因有些優惠費率，必須企業提出自主管理計畫才能適用，整體仍需時間，估計2024年至2025年之間實施徵收。

此外，因應國際經貿情勢，本次修法也納入實施碳定價，同時加強氣候變遷人才培育與技術發展；修法並增訂強化資訊公開及公民參與機制。（編輯：林興盟）1110421