振興玩台東攝影展北車開幕 盼復甦景氣推動觀光

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（中央社記者蘇龍麒、實習記者蔡沛芸、胡沛媛台北21日電）民進黨立委劉櫂豪舉辦「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影展，今天在台北車站開幕。他指出，希望透過攝影作品讓路過旅客欣賞來自台東的風景，藉此復甦景氣、推動觀光。

「振興玩台東，拍照拿獎金」得獎作品攝影展今天正式開幕，劉櫂豪、民進黨立委高嘉瑜、莊瑞雄、陳明文，以及得獎者都出席這場活動。

劉櫂豪表示，希望台東的美麗風俗民情，能透過攝影比賽讓更多人能夠看到。得獎照片中，不但有台東風景，還包含原住民文化與當地特色建築、傳統信仰等不同生活面貌。

疫情衝擊觀光產業，他說，這次活動參加人數踴躍，希望藉由比賽提升台東觀光產業，達到拋磚引玉的效果，也感謝民眾對台東的支持。

莊瑞雄表示，看到活動如此成功，未來也想在屏東舉辦，一起跟進，共同復甦觀光產業。

高嘉瑜說，這是一個很有意義的活動，觀光活動受疫情影響許久，能就近看到台東風貌感覺很療癒，有機會一定要去台東走走。

另外，談及2022大選，高嘉瑜說，如果劉櫂豪要選台東縣長，她一定到台東獻唱助選，也可以辦行動演唱會，在宣傳車上一路唱。

劉櫂豪對此回應，如果高嘉瑜堅持要唱，自己擋也擋不住，一定排除萬難成全。（編輯：楊凱翔）1110421