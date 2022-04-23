蔡英文完成徵詢 選對會24日討論中市長人選

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（中央社記者溫貴香台北23日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文近日徵詢台中市長選舉潛在人選，民進黨秘書長林錫耀今天表示，2022年選舉對策委員會明天將開會討論直轄市及各縣市選戰布局，台中市將列入討論。

為布局年底直轄市與縣市長選舉，民進黨通過2022年選舉對策委員會（選對會）與協調工作小組，針對6都布局，已完成高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲競選連任的徵召。

據指出，民進黨主席蔡英文已分別於本週二、三、四與立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、台中市前市長林佳龍見面，並徵詢個別參選台中市的意願。

何欣純19日召開記者會宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名；蔡其昌則數度對外強調，只要黨徵召他，他會全力以赴；林佳龍則表態有在準備台北市，但不會爭取回鍋參選台中市。

何欣純下午接受中央社訪問表示，她當面向蔡總統表達基層焦慮，並強調自己是台中市長「最適合的人」。

蔡其昌表示，蔡總統週二已經徵詢他的參選意願，他也表達若黨徵召，他將當仁不讓、全力以赴。

林錫耀證實，選對會明天將開會，台中市長人選會列入討論，等開會討論若有定論，會再對外說明。

選對會9人小組，由黨主席蔡英文擔任召集人，其他成員包括，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、現任黨秘書長林錫耀。（編輯：楊凱翔）1110423