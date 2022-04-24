選情特殊考量 民進黨基隆市新竹市改採徵召

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民主進步黨基隆市、新竹市原本依規定是採初選，不過，選對會今天決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，將改採徵召，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

民進黨在基隆市、新竹市執政將屆滿，原本依照2022年直轄市與縣市長提名特別條例規定，應辦理初選。

不過，民進黨選對會今天開會決議，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第7條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之。」並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。

民進黨在基隆市，以立委蔡適應的呼聲最高。新竹市部分，行政院顧問鄭宏輝積極爭取；接任民進黨發言人的新竹市議員李妍慧日前受訪表示，會聽黨中央安排，不會主動爭取初選或徵召，尊重選對會最後的決定。

至於先前曾傳出行政院發言人羅秉成被新竹市長林智堅點名接棒參選，但羅秉成對外表示，過去沒有選舉這一站，未來也不會有。（編輯：林克倫）1110424