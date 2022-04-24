連任之路面對劉建國挑戰 張麗善要用政績說服選民

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國民黨籍雲林縣長張麗善（圖）表示，民進黨徵召劉建國參選在預料之中，一點也不意外，她會全力拚縣政，平常心面對年底選戰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）民進黨今天拍板確定由立委劉建國為雲林縣長參選人，他將挑戰競選連任的國民黨籍雲林縣長張麗善；張麗善表示，她全力推廣縣政，用政績說服選民相信她值得託付，打拚雲林未來。

張麗善今天接受中央社記者訪問時表示，民進黨徵召劉建國參選在預料之中，一點也不意外，她會全力拚縣政，平常心面對年底選戰。

張麗善覺得，雲林縣要翻轉還要持續努力，她依據當時參選時所擬定的施政方針，按部就班，改變雲林，她希望地方發展不要停滯，也不能再延宕。

張麗善指出，她上任3年來，一天當多天使用，做到「雲林上場」，下一階段為「雲林上場加速前進」，這是主軸亦是目標。不論挑戰者是誰，她絕對不會掉以輕心，往此方向邁進，提升民眾的生活，讓雲林被看見。

近年來太陽花學運和台中第二選區立委補選突顯選民不滿地方派系與政治世家長期掌權，對此張麗善強調，對她而言沒有所謂的派系，更沒有政治世家，只能說是志同道合的人。

張麗善認為，志同道合的人才能凝聚力量，團結為故鄉打拚，而且雲林縣是重情重義的縣市，農業縣比較樸實，人民的眼睛是雪亮的，知道誰有在為地方服務、做事，進而相挺。

張麗善說，雲林縣這幾年中間選民開始用理性看待候選人，檢視候選人是否有在做事、值得託付，她沒有派系和政治世家這方面的顧忌。

張麗善提到，她會秉持以人為本、以民為尊，以將心比心的心情執政，所以隨時隨告訴自己，年底選戰是一場硬仗，用平常心看待，讓選民看到她的熱情與努力。（編輯：陳仁華）1110424