民進黨擬徵召蔡其昌拚台中市長 盧秀燕：專心防疫

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）民進黨選對會今天建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，台中市長盧秀燕對此僅表示，現在全國民眾最關心的就是疫情，所以現在大家共同努力，全力防疫、專心防疫。

民進黨選對會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

盧秀燕下午主持台中市疫情指揮中心記者會，會後針對蔡其昌將代表民進黨參選台中市長一事，接受媒體聯訪時並沒有正面回應，只強調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當前，一切以防疫為重。

盧秀燕指出，前天全國本土確診案例破3000例，昨天增加到4000多例，今天更破5000例，現在全國民眾最關心的就是疫情，所以大家現在要共同努力，全力防疫、專心防疫。

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此外，之前也召開記者會表態爭取民進黨徵召的立委何欣純也發表聲明指出，感謝總統蔡英文與選對會討論後，為台中市推出市長參選人，相信蔡其昌在年底一定能贏回台中，重返執政，同時帶領民進黨議會過半。

何欣純表示，感謝這段期間，給她鼓勵與肯定的所有好朋友，她會繼續努力向前邁進，也秉持一貫立場與態度：確定市長人選後，只有團結，絕對團結一致，共同打拚為台中。（編輯：陳仁華）1110424