民進黨徵召劉建國選雲林縣長 陳吉仲：非常適合

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（中央社記者范正祥台北25日電）民進黨選舉對策委員會昨天一致同意，建議徵召立委劉建國為雲林縣長參選人。過去也被外界點名是參選雲林縣長適當人選之一的農委會主委陳吉仲今天表示，劉建國是非常適合的未來雲林縣長。

陳吉仲上午列席立法院經濟委員會，回應媒體詢問對於民進黨徵召劉建國參選雲林縣長時表示，過去雲林縣有很多農業問題，包括茂谷柑、農機具自動化及雞蛋產業等，劉建國都隨時把問題反映給他，而且他們都會立即下鄉解決所有農業問題。

媒體詢問陳吉仲，沒有被徵召參選雲林縣長是否覺得可惜。對此，之前即曾對外表達心永遠在農業部門、要替所有農民和農業爭取更大福利的陳吉仲重申，他的工作是把農業做好，而且農業還有很多的議題，他會盡全力把所有農業部門往上提升，讓農漁民收入增加，農業永續，這是他最重要的工作。（編輯：謝佳珍）1110425