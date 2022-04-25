民眾最關切疫情發展 蔣萬安：此時少討論選舉政治

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（中央社記者王承中台北25日電）中央流行疫情指揮中心昨天提出居家隔離「3+4」新制，外界聯想是否與指揮官陳時中參選台北市長有關；備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安今天指出，防疫當前，大家最關心疫情發展，此時不應討論太多選舉政治事情。

行政院發言人羅秉成昨天說，指揮中心提出「3+4」新制，行政院長蘇貞昌原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但配套及相關細節都需地方政府配合，會再擇定實施日期。

蔣萬安今天在立法院接受媒體訪問表示，他認為「以篩代隔」應是未來必須要走的方向，以居家快篩加上自主健康管理，並逐步縮短隔離的天數，確保醫療量能留給中重症患者，同時也能維持社會正常運作。

至於外界聯想隔離新制是否是為衛福部長陳時中參選北市長解套，蔣萬安回應說，防疫不應該參雜政治選舉考量，現在防疫當前，大家最關心疫情發展、以及政府是否有辦法守住疫情，這時間不應討論太多選舉政治事情。

蔣萬安表示，他持續在地方勤走、傾聽民眾聲音，也因為這樣他了解到民眾認為應該適時放寬居家隔離政策、有充足的快篩試劑、有充足的防疫設備，民眾才能安心，全國上下不分中央、地方，大家一起努力，守住這波疫情，這才是現在最關鍵的事。

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至於藍營桃園市長提名爭議未解，國民黨主席朱立倫呼籲團結，但有意參選的台北市議員羅智強卻表示被黨中央窮追猛打。蔣萬安說，羅智強是黨內非常優秀的人才，黨中央也正在積極進行相關協調及各地的提名作業，相信一定可以找出一個妥適公平的機制。他呼籲，千萬不要讓外界有見縫插針、親痛仇快的事情，年底一定要打一場團體戰。

是否為選舉在練習講台語一事，蔣萬安指出，無論在宮廟、市場、地方基層行程等很多場合，他都會講台語，要能夠跟民眾互動、打成一片，他首次參選時如此、爭取連任時也一樣。（編輯：郭無患）1110425