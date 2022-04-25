落實偵查不公開 蔡清祥：定期檢討、違者嚴處

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國民黨立委曾銘宗25日質詢，偵查不公開應該要做到更嚴謹，是否有強化的配套措施；法務部長蔡清祥（前）指出，在犯罪偵查中，有訂定偵查不公開作業辦法，也會定期檢討，若有違反規定等狀況，會加以嚴處。中央社記者徐肇昌攝 111年4月25日

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（中央社記者王揚宇台北25日電）國民黨立委曾銘宗今天質詢，偵查不公開應該要做到更嚴謹，是否有強化的配套措施；法務部長蔡清祥指出，有訂定相關作業辦法，也會定期檢討，若有違反規定等狀況，會加以嚴處。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院函請審議犯罪被害人保護法修正草案等案，蔡清祥等人列席報告，並備質詢。

曾銘宗質詢指出，犯罪嫌疑人如果真的違法，必須要付出代價、全力追究，但結果還沒出來時，媒體便報導，倘若最後不起訴，這對當事人的傷害和影響很大，必須要注意犯罪嫌疑人的人權保護。

蔡清祥說，在犯罪偵查中，有訂定偵查不公開作業辦法，這是很嚴格的規定，也要求機關要設發言人對外發言，不能由承辦檢察官等自行對外說明。

蔡清祥也表示，法務部會定期檢討，哪個單位沒有依據作業辦法來執行，會發文要求檢討；此外，台灣高等檢察署有設監督小組，隨時監看有無違反規定，如果違反會加以嚴處，會要求所有檢察、司法機關都一定要遵守。

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民進黨立委黃世杰建議，他過去多次質詢偵查不公開等相關議題，但到底有無相關查處的數據，若有相關資料應該要提供、說明。

民進黨立委羅美玲說，司法院跟法務部為善盡對被害人的訴訟照料，共同建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」平台，並在去年7月啟用，但許多民眾仍不清楚這個平台，而且詢問2處地檢署，檢察官也表示不清楚，應加強宣導。蔡清祥允諾檢討並加強宣導。（編輯：郭無患）1110425