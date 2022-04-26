國會選址新北拋4地點 游錫堃28日會侯友宜

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（中央社記者溫貴香台北26日電）立法院長游錫堃啟動新國會園區選址請益行程，第二站28日拜會新北市長侯友宜；侯友宜拋出4新址，包括淡海新市鎮、新店碧潭邨營區、樹林防洪三期整體開發地區及三峽麥仔園都市計畫。

游錫堃啟動新國會園區選址，展開傾聽之旅拜訪立法院遷（改）建地點19個提案所在地的直轄縣市政府，19日第一站拜會台北市長柯文哲。

位於台北市的選址地點，除了立委提案中正紀念堂等6處外，台北市都發局增列劍潭青年活動中心等4處新址，柯文哲說，立法院留在台北比較好，舊空軍總部是首選。

游錫堃第2站預計28日下午拜會侯友宜；位於新北市的選址地點，目前僅民進黨立委吳琪銘提案設於土城看守所一處，新北市城鄉發展局經過盤點，再提4處新址。

分別是淡海新市鎮10.75公頃；新店碧潭邨營區5.9725公頃；樹林（含三多里、山佳地區）防洪三期整體開發地區面積76.13公頃；三峽麥仔園地區都市計畫，占地118.77公頃。

立法院人士下午受訪表示，新北市對於立法院遷建及改建案非常重視，積極盤整轄區內可做為選址的地點提供立法院朝野立委做決策的參考；侯友宜將親自出席就新北市可能的遷建基地進行討論，期盼中央與地方攜手合作，打造民主憲政光榮典範。

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拜會台北市、新北市後，游錫堃預計5月5日上午拜會台中市政府、5月5日下午拜會彰化縣政府，最後再安排拜訪宜蘭縣政府。

立法院現址多年來面臨環境空間諸多困境始終未解，游錫堃上任後成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，盼日後提出數個建議方案，送請由各黨團推薦委員成立的立法院「國會遷（改）建暨監督委員會」，做政策討論及決定。（編輯：謝佳珍）1110426