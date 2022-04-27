蘇貞昌：藥品、快篩都有充足準備 不用囤積搶購

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）COVID-19疫情急速升溫，台北市長柯文哲拋出「軟性封城」，行政院長蘇貞昌今天說，疫情都由指揮中心及行政團隊審慎因應，目前藥品、快篩劑都有充足準備，不用囤積及搶購。

蘇貞昌今天出席勞動部全國模範勞工表揚大會時接受媒體聯訪，有關柯文哲預估台灣年底會有400萬人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也說會軟性封城、台北市5月確診破萬人等，媒體記者詢問蘇貞昌看法。

蘇貞昌表示，不清楚柯文哲在講說什麼，但相關疫情都由指揮中心及行政院團隊一步步謹慎進行及因應，過去兩年多透過全國民眾配合，防疫做得很好，現在也有信心，希望國人一起戒慎而不恐懼。

蘇貞昌也提到，現在防疫措施漸漸開放、鬆綁，但還是需要民眾配合，政府也對於藥品、快篩各種都做好充足準備，呼籲民眾不用囤積、也不用搶。

另外，對於媒體詢問，對於新竹市長及基隆市長民進黨參選人選由初選改為徵召，以及新竹市長改徵召後，新竹市長林智堅點名政務委員羅秉成是好人選等看法，蘇貞昌說，有關選舉黨務事情都一律由黨回覆。

至於行政院政務官受到重視肯定，蘇貞昌說，政務官能夠得到各方舉薦，作為團隊成員感到與有榮焉，至於是不是願意接受，都尊重其個人意願跟人生規劃。（編輯：陳清芳）1110427