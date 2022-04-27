屏中雲苗布局完成 蔡英文：會做事戰隊漸成形

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民進黨於27日中執會後舉行「中央執政好成績 地方推薦好人才」屏東縣、苗栗縣、雲林縣、台中市縣市長提名記者會，黨主席蔡英文（右）、秘書長林錫耀（左）率屏東縣長被提名人周春米（右2起）、苗栗縣長被提名人徐定禎、雲林縣長被提名人劉建國、台中市長被提名人蔡其昌出席。中央社記者張皓安攝 111年4月27日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）民進黨今天提名立委周春米參選屏東縣長、立法院副院長蔡其昌參選台中市長、立委劉建國參選雲林縣長、行政院顧問徐定禎參選苗栗縣長；民進黨主席蔡英文說，九合一選舉，民進黨「會做事戰隊」已逐漸成形。

民進黨中執會下午正式通過屏東縣、台中市、雲林縣、苗栗縣4縣市長提名；蔡英文出席「中央執政好成績 地方推薦好人才」提名記者會，為4位選將授競選背帶，黨內齊呼「凍蒜」。

民進黨已完成三波提名作業，蔡英文致詞提到，九合一選舉，民進黨「會做事戰隊」已逐漸成形；台灣是一個團隊，國家也是一個整體，民進黨推薦的候選人最能夠和中央合作，也最能夠落實各項政策，提升政務推動的效率；中央地方連一線、中央地方一條心。

周春米致詞提到，希望創歷史、寫紀錄，成為屏東縣第一位女性縣長，她要榮耀民進黨、榮耀屏東，擘畫屏東未來的百年大業。

徐定禎在2018年曾以無黨籍身分參選苗栗縣長，他今天在記者會指出，「我沒有被擊倒、我又來了」，再度參選苗栗縣長，是沉重負荷，也是無上光榮，他會盡所能，結合黨內，為苗栗縣脫貧脫困打拚，全力爭取勝選。

劉建國則說，中央地方思維或許不同，但只要為人民打拚，很多可以慢慢統合；不過，如果一個願意為人民打拚，但另一個只願為自己家族政治利益打拚，這樣的思維永遠無法統合，也無法達成一致共識，甚至會延宕執行力。

劉建國表示，他參選雲林縣長，不是個人政治前途的選擇，這是承擔，他希望為雲林做更多事，這是民進黨在濁水溪以南最關鍵的第一席，拜託大家牽成。

外界關注他與立委蘇治芬整合情況，劉建國受訪時說，他感謝蘇治芬在雲林縣長任內，打造農業首都，為農民收益、雲林農業打下很好的基礎，選對會決定徵召他的訊息確定後，他也看到蘇治芬在臉書表示「黨的決定，我們全力以赴」，他也要特別感謝蘇治芬。

蔡其昌致詞提到，被徵召是榮耀、肯定、也是責任與肩上重擔，謝謝所有過程中勇於表態的黨內同志，因為他們深具信心、願意勇敢替黨承擔責任，這也清楚告訴台中市民，台中市長盧秀燕做得不夠好，所以大家勇於挑戰，因為每個人都覺得可以做得比她更好。

蔡其昌說，他用最團結的陣容，面對接下來7個月、這一場五五波、勢均力敵但是會贏的選戰，他要上場了。

蔡其昌受訪時也說，相信自己將是黏著劑，會團結、協助中彰投苗的民進黨議員候選人，因為生活圈在一起，台中不是孤島，中彰投苗無論是交通、觀光、河川整治都有關聯性，中台灣區域治理是大家要共同合作的議題。

蔡其昌認為，民進黨中彰投苗候選人一定是一時之選，若大家當選，結合中央會做事的團隊，一定可以把中台灣治理與每縣市發展做得很好。（編輯：林興盟）1110427