更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制每劑百元 身分證單雙號分流買可代購
生活

快篩實名制每劑百元 身分證單雙號分流買可代購

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？
生活

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300

總統府新增3例確診 總統官邸全面清消

2022/4/27 19:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府新增3名確診案例，其中1名是總統警衛室勤務人員，為求慎重起見，今天已就總統警衛室在勤人員進行快篩，共計篩檢72人皆為陰性。總統官邸已實施全面清消作業，總統維安勤務正常。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府新增3名確診案例，分別為1名總統警衛室勤務人員、1名總統府工友，以及1名駕駛。

他說，1名總統警衛室勤務人員於4月25日休假期間，因家人出現感冒症狀快篩陽性，自行快篩也呈陽性後便無收假執勤，並於今日通報PCR陽性確診；工作密切接觸者1人，快篩陰性已先行隔離。為求慎重起見，經醫療團隊建議，今天已就總統警衛室在勤人員進行快篩，共計篩檢72人皆為陰性。

他進一步表示，1名總統府工友今日通報PCR陽性確診，工作密切接觸者2人，快篩皆為陰性，已先行隔離。另1名總統府公務車駕駛於今日通報PCR陽性確診，工作密切接觸者2人，快篩皆為陰性，已先行隔離。

張惇涵說，這3名確診案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統官邸已實施全面清消作業，各相關單位密切掌握人員健康狀況，總統維安勤務正常，請國人朋友放心。（編輯：黃國倫）1110427

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀