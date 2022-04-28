傳找徐欣瑩選新竹市長 黃健庭：目前沒規劃

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）外傳國民黨擬推前民國黨主席徐欣瑩參選新竹市長，國民黨秘書長黃健庭今天說，目前沒有這樣的規劃，這是媒體、地方傳言；至於桃園市長提名，他說，不會排除任何人，一切以勝選為最終考量。

黃健庭上午接受廣播節目專訪，面對傳聞國民黨中央有意找徐欣瑩參選新竹市長時表示，目前沒有這樣的規劃，這只是媒體、地方的傳言，新竹市的部分，國民黨有幾位人選，目前仍持續評估中；最後徵召的人選，一定會是國民黨員。

談到桃園市部分，黃健庭說，桃園市長提名人選不會排除任何人，民調也非唯一依據，表態參選的台北市議員羅智強的障礙在於地方反對，所謂網路聲量、粉絲數也非提名標準。

黃健庭說，桃園市地方上反應羅智強很弱，黨中央有詢問過地方意見領袖，大家不看好羅智強，黨籍桃園市議員的支持度也很低，31位黨籍議員當中，只有不到1成的人願意支持羅智強。不過，他也說，如果最後地方願意共同支持羅智強，且民調也最高，黨中央當然就會徵召。

主持人詢問，國民黨立委魯明哲無意參選，若最終民調最高，黨中央是否強行徵召，黃健庭表示，如果最強的人是魯明哲，就會徵召，一切以勝選為最終考量。

孫文學校總校長張亞中日前表態有意參選高雄市長，是否樂見張亞中參選，黃健庭說，不排除任何人，會找出最適合的人選。

專訪中，黃健庭也為黨主席朱立倫抱屈，他說，他們很努力推動改革，但黨內不少人吝嗇給予掌聲，反而是負面看待他們的努力，常毫不留情的批評。

黃健庭指出，他擔任秘書長這6個月的感覺就是每天都在打仗，面對的是一個什麼武器都有的敵人，國民黨常是赤手空拳在打仗，已經夠辛苦了，但後院還常常失火，回過頭看，放火的還是自己人；連他都有這樣的感覺，朱立倫的辛苦可想而知。

黃健庭也說，朱立倫真的有夠辛苦，國民黨主席應該是全台灣最難當的職務；羅智強擔任黨副秘書長時，有次開會就曾開玩笑說，黨主席這位子，誰來當誰倒楣。朱立倫很堅定，比他沉得住氣，私下經常會說挨罵沒關係，要堅持做對的事，現在的朱立倫就是忍辱負重。

國民黨年底縣市長選舉能否達到贏得16縣市、六都過半目標，黃健庭表示，既然是目標就全力以赴，選舉會影響到的主客觀因素非常多，很難有人在此時，距離選舉7個月時就可以講哪個地方一定如何；桃園、台北當然是關鍵，也當然不會是一場容易的仗。（編輯：謝佳珍）1110428