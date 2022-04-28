柯文哲喊軟性封城 政院：地方防疫應依指揮中心指示

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（中央社記者賴于榛台北28日電）台北市長柯文哲拋出軟性封城規劃，行政院今天表示，防疫作法應全國一致，且據「傳染病防治法」第37條規定，地方防疫作為應依指揮中心的指示辦理，地方政府若有需求應與指揮中心溝通討論。

柯文哲擬實施軟性封城，行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，行政院長蘇貞昌在院會中指出，面對這波疫情，政府要力求經濟、生活、防疫取得平衡點，但這對中央或地方都有相當挑戰，因為相關的行政量能、醫療量能，都會承擔較多負荷。

羅秉成說，過去台灣防疫成功，都是建立在中央與地方、民眾及政府合作的基礎上，才有機會度過難關，中央流行疫情指揮中心就相關疫情提出措施，有些方案也會跟地方政府溝通才做決定，比如這次居家隔離調整為3+4就是一例。

他表示，每個地方疫情不太一樣，但防疫作法仍應趨於全國一致比較好，「傳染病防治法」第37條也規定，地方主管機關防疫作為，在疫情指揮中心成立期間，要依指揮中心指揮官指示辦理。

羅秉成說，法律上結構就是規範分層負責，地方如果有特殊需求，可以呈報相關計畫與指揮中心共同討論，讓整體防疫有共同力量，緩和疫情加諸的壓力。

另外，羅秉成也回應媒體提問指出，蘇貞昌24日召開擴大防疫會議，主要是因為指揮中心針對居家隔離改為3+4提出報告，此報告經過指揮中心內部討論、也應該有諮詢相關專家學者意見，

羅秉成說，蘇貞昌當時裁示，方向可以朝縮小匡列範圍、縮短隔離時間進行，但未說一定要3+4，因為專業須由專家判斷，且蘇貞昌特別提醒這項政策須與地方政府溝通協調，以及專家再次審視相關作為與配套是否足夠後再進行，沒有輕忽或是凌駕專家的意見。

至於行政院會後記者會今天改為線上直播，羅秉成解釋，主因是他昨天剛結束居家隔離，雖然快篩陰性，可以上班主持政院會後記者會，但基於減少現場眾人聚集，因此才改採線上記者會形式。（編輯：林淑媛）1110428