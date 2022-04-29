藍籲政府提供企業補貼 讓家長可請有薪防疫照顧假

（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨今天表示，現階段恐將有近8萬的家長面臨必須請防疫照顧假，在家照顧因疫情停課的孩童，卻無法領薪的困境，呼籲政府應該提供企業補貼，讓家長可申請「有薪防疫照顧假」。

國民黨今天召開「防疫監督平台：防疫照顧假領不到薪，家長困境政府聽到了嗎」記者會，副秘書長王育敏在會中指出，根據教育部截至4月27日統計，採「全校」暫停實體課程，幼兒園118所、國小86校；採「部分班級」暫停實體課程，幼兒園248所、國小371校，粗估約有近8萬名家長必須請假照顧孩子。

王育敏說，因此國民黨仍主張政府應給家長有薪防疫照顧假，來補貼家長在經濟方面受到的影響，但這訴求政府一直沒有採納，但國民黨一定要不厭其煩的一講再講，因為這關乎到許多家長的權益。

與會的國民黨副秘書長李彥秀表示，民進黨政府在防疫上，只淪為口號，家長的辛苦政府有看到嗎，現在勞工面臨的狀況是不敢請假、不願請假，甚至有雇主不給假的狀況，這要如何真正落實防疫；同時，也要思考能否給予弱勢家庭，在防疫照顧假中有更多的補助，以及家長若有需要請防疫照顧假，政府能否儘速派出居隔單，這些需求希望政府都能聽到。

國民黨立委林奕華則說，許多國家在快篩模式上，已有多樣性的選擇，且價格很低，政府一直說超前部署，但真的不知道超前到哪裡，包括孩子的疫苗也是一樣，家長希望能有選擇權，政府終於也聽到家長心聲，可能在5月會有別的兒童疫苗到台灣，但一切都太慢了，政府完全沒有感受到家長的心慌。

此外，對於家用快篩試劑實名制昨天起開賣，王育敏表示，快篩試劑實名制上路剛兩天，發生系統當機、讓民眾在街頭大排長龍，各藥局分配數量杯水車薪等亂象。國民黨主張，政府應提高網路系統穩定度，避免當機；以及應足量供應藥局販售快篩試劑；對於弱勢年長或行動不便者，應統一由政府發配。（編輯：翟思嘉）1110429