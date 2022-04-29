王婉諭：5成國高中要學生繡姓名 不合時宜該廢除

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（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量立委王婉諭今天指出，仍有5成國高中要求學生繡姓名，不合時宜的規定早該廢除，呼籲教育部應於下個學期開始前，正式宣布全面廢除「制服繡名字」的規定。

王婉諭今天在臉書發文表示，她在上個月中，曾分享一名成功高中的學生因為「制服上繡名字」而被肉搜，甚至引發個資外洩的故事。

王婉諭指出，當時她在質詢明確表示，制服上繡名字的必要性不足。尤其面對資訊化的浪潮，為了保護學生隱私，保障人身安全，教育部更應該通盤檢討是否全國統一規範，要求校方不得強迫學生繡姓名，而教育部長潘文忠允諾，會在4月底之前完成盤點。

王婉諭說，今天她收到教育部的回函，令人意想不到的是，原來還有這麼多學校要求學生在制服上繡名字，尤其在國高中端，不需要繡名字的居然只有5成左右；更詭異的是，明明教育部國民及學前教育署在2014年就曾表示，校園內不得有性別不平等的現象，例如僅規定男學生繡名字，若經查證有發生性別不平等事項屬實，將予以扣減補助或減班等懲處。

王婉諭認為，教育部應該要發函重申，要求這些學校盡速更改規定，落實性別平等；此外，教育部也在公文回函中允諾，將邀請學校代表、地方政府代表、學生代表召開研商會議，擬定後續規劃。

王婉諭說，教育部應於下個學期開始前，正式宣布全面廢除「制服繡名字」的規定，讓學生不用再擔憂因姓名而被肉搜，而相關規範也應讓全國盡速一體適用。（編輯：黃國倫）1110429