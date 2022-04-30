蔡其昌拜會指無冰可破 林佳龍：會當後盾

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）立法院副院長蔡其昌今天上午拜會前台中市長林佳龍，媒體問是否破冰之旅，林佳龍表示，2人是兄弟，他會當蔡其昌的後盾；蔡其昌則說，2人關係為溫開水，無冰可破。

民進黨中央徵召蔡其昌參選台中市長，蔡其昌今天到光合教育基金會拜會林佳龍，2人閉門會談後，接受媒體聯訪，媒體詢問，此行是否為破冰之旅。

林佳龍說，2人像兄弟，蔡其昌有點孔融讓梨，他先前很鼓勵蔡其昌積極爭取提名，現在完成徵召提名，除恭喜外也給予全力支持，未來他會當蔡其昌的後盾，會參加蔡其昌的競選團隊，「我們都是台灣隊」。

蔡其昌則說，2人之間無冰可破，或許彼此關係不像滾燙的熱水，但是是溫開水，喝起來人都很舒暢。林佳龍擔任市長期間，他當立法院副院長，彼此合作，林佳龍十年磨一劍，「我是磨劍的砧板」。

此次徵召過程，除有立委何欣純表態，還有前台中市交通局長王義川希望參選。而蔡其昌強調，黨內制度是徵召，他沒有對手，爭取徵召提名的過程，各自表態，有人大聲，有人低調，最終由黨主席、選對會決定，大家把這次提名過於陰謀論、誇張化，今天單純市政請益。

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媒體問，年底林佳龍的戰鬥位置為何，林佳龍表示，「成功不必在我，但成功一定有我」，配合黨的布局。蔡其昌說，黨有黨的制度，林佳龍只要想好了，讓選對會知道，無論他的角色在哪裡，都會給予祝福，「林佳龍是台中、台灣的資產」。

林佳龍特別準備了菜頭、奇異果、蔥、蒜等，他說，這些吉祥物加起來就是「蔡其昌」，除象徵出征好彩頭，出奇制勝，蔥蒜則代表「充滿勝算」。（編輯：謝雅竹）1110430