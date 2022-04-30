全動署：高雄後備二旅多名教召員確診 依法解召

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（中央社記者游凱翔台北30日電）全民防衛動員署今天表示，高雄後備第二旅步一營23至29日實施5至7天的舊制教育召集，期間進行3次快篩，首次均陰性，但第2、3次數名召員陽性反應，已替確診及密切接觸者辦理解召，絕無隱匿情事。

國防部全民防衛動員署後備指揮部下午發布新聞稿指出，高雄後備第二旅步一營於23至29日實施5至7天舊制教育召集，期間配合國軍政策實施3次快篩。

後指部表示，入營第1次快篩均為陰性，但經2、3次快篩驗出數名召員呈陽性反應，單位立即依規定與鄰近衛生機關聯繫，由救護車載往枋寮醫院實施PCR核酸採檢，檢驗結果為陽性，依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、重點疫調、分流、區隔管理等作業，持續監測與掌握人員健康狀況。

後指部說明，依衛福部疾管署規定、兵役法第43條第1項第8款，對確診及密切接觸人員辦理解召作業，並實施居家隔離，絕無隱匿未通報情事。

後指部強調，面對防疫工作，沒有人能置身事外，將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。（編輯：趙蔚蘭）1110430