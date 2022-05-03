桃園市長提名 朱立倫：沒有特定時程

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（中央社記者王承中台北3日電）國民黨桃園市長提名爭議未解，黨主席朱立倫今天表示，沒有特定時程，總是要把事情做圓滿，且民進黨連個影子都沒有，不必特別針對國民黨。對於宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強在桃園置產，他說，歡迎每位好朋友到桃園生根發展。

朱立倫6月1日將前往美國進行為期12天的訪問，預計走訪洛杉磯、華府、紐約及舊金山等城市；外界關注國民黨桃園市長提名是否會延到朱立倫訪美後。

朱立倫今天下午出席國民黨智庫的活動前受訪表示，沒有特定的時程，總是要把事情做的圓滿，且民進黨至今連個影子都沒有，大家不必特別針對國民黨。他指出，相信最近疫情很嚴重，所有民眾都關心防疫的工作。

羅智強在桃園市龜山區買房，並喊話要繼續耕耘、邁向桃園市長之路。朱立倫表示，他曾擔任桃園縣長，也在桃園出生，歡迎每位好朋友到桃園生根發展，而羅智強是黨內好同志，到桃園生根發展都很歡迎。

媒體詢問，目前新竹市長人選，地方力挺市議員林耕仁。朱立倫表示，目前除連任的縣市長外，其他各地還未提名的，每位都是黨的戰將，最後一定會整合起來，用團隊競選，不管是新竹、桃園、苗栗及高雄等，一定匯集所有的力量，大家團結一致。

朱立倫指出，他都會聽大家的聲音，沒有任何個人的喜好、私心，完全是以國民黨勝選、大家團結為最重要的目標。在整合過程中，每位都是優秀的人選，但最後只能提名一位，不可能同一縣市提名2位縣市長參選人。最近在各地辦議員初選，總有些遺珠之憾，但每位都是優秀同志，未提名的就扮演好輔選角色，獲得提名的大家就團結支持。

新竹市長選舉是否可能藍白合？朱立倫表示，每個地方都要爭取最多選民的支持，不會只限定單一顏色，所有非民進黨的支持者，國民黨都會去爭取。

針對訪美行程，朱立倫表示，預計6月初出發，造訪洛杉磯、華盛頓、紐約及舊金山，主要是以華府為主，將拜會美國行政部門、國會及智庫等，他也會公開演講。此次訪美將為國民黨駐美代表處揭牌，也跟美國的老朋友、新朋友們保持聯繫，盼繼續支持台灣、支持中華民國，希望台美關係往前進，也讓美方了解國民黨立場，同時也與僑界進行聯繫。

今天是世界新聞自由日，朱立倫下午也在臉書發文表示，近年來，台灣的新聞自由排名在全世界來說算是屬於前段班，在無國界記者組織（RSF）每年公布的「世界新聞自由指數」中，台灣連續2年在180個國家中拿到43名。

不過，朱立倫也表示，當前的民進黨政府，將政治黑手伸入媒體經營，引起諸多爭端。本應客觀中立、立場超然的獨立機關、國家通訊傳播委員會，淪為政黨打手，就連總統府都敢公然在翻譯新聞稿上做文章。隨著台灣的新聞環境日趨嚴峻，要一起守護言論自由與新聞自由，監督制衡政府的不當濫權。（編輯：謝佳珍）1110503