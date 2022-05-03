為降低重症風險 蘇貞昌籲盡速完整接種疫苗

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（中央社記者賴于榛台北3日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，行政院長蘇貞昌今天表示，完整接種疫苗有效降低重症風險，請民眾盡速施打，也要提醒家中長輩接種。

中央流行疫情指揮中心下午表示，今天新增2萬3102例COVID-19本土病例，增加5名染疫病逝者，創今年單日新高，年齡介於70至90歲，皆有慢性病史，都無打過疫苗；另也宣布今天將有一批莫德納（Moderna）疫苗運抵台灣。

蘇貞昌隨後透過臉書指出，指揮中心稍早公布，政府採購的110萬劑莫德納疫苗將運抵台灣，今年到目前為止，共有超過680萬劑疫苗到貨，政府會持續提供符合接種資格的民眾施打疫苗，提升民眾保護力。

另外，蘇貞昌說，9日起，入境居家檢疫天數從原先的10天放寬為7天，並於檢疫期滿當日執行1次快篩，檢疫後的7天自主健康管理期間不變。

對於今天新增5例未接種疫苗的重症死亡個案，他表示，為了減少憾事發生，請大家盡速接種，更重要的是提醒家中長輩快打疫苗，保護自己也保護家人。

蘇貞昌說，政府應對疫情變化，以兼顧防疫與經濟為目標，持續整備防疫物資、調整防疫規定，目前3劑疫苗覆蓋率約為60%，請民眾盡快打滿3劑疫苗，一起提升保護力。（編輯：翟思嘉）110503