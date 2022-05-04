傳5月宣布參選 蔣萬安：疫情當前未想選舉事務

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外傳將在5月宣布參選台北市長的國民黨立委蔣萬安4日在立法院接受媒體聯訪時表示，他現在還是關心疫情，沒有去想任何關於選舉的事情。中央社記者王騰毅攝 111年5月4日

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（中央社記者王承中台北4日電）外傳將在5月宣布參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今天表示，他現在還是關心疫情，沒有去想任何關於選舉的事情。目前民眾還是關心疫情發展，實在不適合討論選舉或民調的事情。

外傳備戰參選台北市長的蔣萬安將在5月正式對外宣布參選年底的台北市長選戰。蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪時表示，現在還是關心疫情，他沒有去想任何關於選舉的事情，並強調民眾現在最關心的就是疫情，大家應在各自的崗位上扮演好角色，中央地方一起合作。

蔣萬安說，民調一直都是起起伏伏，就是作為參考，更重要的是要了解民眾的需求，他認為大家現在還是關心疫情發展，以及指揮中心是否能真正做好準備，提出緩住疫情的防疫政策，目前實在不適合討論選舉或民調的事情。

國民黨台北市議員初選結果陸續揭曉，蔣萬安也分別致電參與者道恭喜或是慰問，蔣萬安表示，很高興看到黨內有這麼多優秀年輕人願意投身選舉參與公共事務，每一位都非常優秀，且對地方事務非常熱忱，願意跟民眾互動，解決民眾問題。

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蔣萬安指出，這次的初選，他看到大家拚盡全力，也都給予鼓勵，而這些年輕朋友也向他反映初選過程中在地方面對到的問題，未來應如何一起努力解決民眾問題。初選過後，相信大家都有共同目標，就是面對年底選舉，發揮團隊戰力，打一場團體戰。

對於若疫情沒守住，衛福部長陳時中是否要下台負責的提問，他說，疫情愈來愈嚴峻，他在基層聽到民眾都在質疑政府是否做好準備，看來政府完全沒有準備好。他也不止一次反映基層心聲，為什麼政府反應這麼慢，甚至毫無作為，他希望政府能聽到大家的心聲。（編輯：翟思嘉）1110504