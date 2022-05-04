外交部常次立院備詢遭羞辱 吳釗燮：絕不接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）外交部常務次長俞大㵢日前在立院因被質疑混淆國名，遭國民黨團總召曾銘宗怒批「肖仔」。外交部長吳釗燮今天表示，為台灣外交奮鬥這麼久的常任文官遭到羞辱、人身攻擊，他絕對無法接受。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍、行政院經貿談判辦公室談判代表徐崇欽等人，專案報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」，並備質詢。

外交部常務次長俞大㵢2日在立院提到「中華民國台灣是主權獨立國家」，遭國民黨團總召曾銘宗質疑混淆國名，並怒批俞大㵢「肖仔」（台語瘋子）。

吳釗燮會前接受媒體訪問時表示，希望反對黨團應該要思考一下，國家要能夠長治久安，是不是應該要靠這些常任文官，常任文官是國家很重要的資產。

他指出，政府來來去去，政務官來來去去，政府、國家還是需要靠常任文官，所以任何對常任文官的羞辱、人身攻擊的行為，「我在這邊都無法接受」。

吳釗燮表示，在立法院問政應該要理性，「這個是一個大家都知道、很簡單的道理」，但是當外交部的常任文官，尤其是已經為台灣的外交奮戰這麼久的人，還需要在立法院裡面受到這種羞辱、人身攻擊，「我覺得是很不應該的事情」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳釗燮指出，尤其國民黨內高層、國民黨團內的非常高層，已經在立法院裡面三番兩次，對於官員不管是文官、還是特任官，都用這種言詞上羞辱、人身攻擊的方式，「我想這個是很不值取的」。

吳釗燮強調，他帶領外交部團隊，看到常任文官被這樣對待，他覺得非常不平，「我有任何機會的話，都會呼籲，要維護常任文官制度，絕對要善待常任文官」，對於常任文官被這種人身攻擊的方式對待，他絕對不接受。（編輯：郭無患）1110504