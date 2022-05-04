朱立倫：周邊國家防疫值得學習 但台灣連學都不學

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）本土疫情持續升溫，國民黨主席朱立倫說，台灣周邊國家如南韓、新加坡等，在防疫過程當中，有許多值得學習的地方，但台灣連學都不學，沒有準備好快篩與治療藥物，讓基層民眾手忙腳亂。

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中表示，全民現在最關心的就是疫情，周邊國家如南韓、新加坡等，在防疫過程當中，有許多值得台灣學習的地方，但講難聽的一句話，別人都已經示範了，台灣連學都不會學、連抄都不會抄。

朱立倫說，台灣從上個月開始疫情升溫，至今每日確診數都已超過2萬人，接下來很可能一路到高峰，在這過程中，民眾都期待政府能夠做好所有準備工作，而南韓、新加坡的經驗在前，台灣有這麼好的機會可以學習，卻沒有用謙卑的心、科學的態度去面對。

朱立倫強調，尤其全民現在最稱讚新加坡的模式，但政府卻沒有用跟新加坡一樣的方式，像是將基層醫療體系，作為篩檢的主要基地，以及沒有準備好快篩與治療藥物，讓基層民眾手忙腳亂。

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朱立倫指出，今天是5月4日，五四新文化運動談的就是科學與民主，而台灣走到今天，有沒有真正的更民主、科學？他認為，當前防疫的過程缺乏科學精神，也缺乏不斷學習、改進的態度。

朱立倫也表示，民主化更是讓很多民眾搖頭，言論自由、媒體自由受到愈來愈多的限制，台灣的民主本來要引以為傲，但在這幾年變成大家最擔憂的事情。今天是新文化運動的紀念日，大家應對民主、科學好好自我反省與檢討。（編輯：翟思嘉）1110504