疫情反覆停復課 蔣萬安籲學生享免費快篩及彈性到校

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本土COVID-19疫情延燒，許多國小因學生確診陷入反覆停課復課，連帶造成家長困擾。國民黨立委蔣萬安5日在立法院受訪時呼籲中央流行疫情指揮中心應免費提供快篩試劑給學生，並在過渡期給予國小生彈性選擇是否到校上課，讓家長安心。中央社記者王飛華攝 111年5月5日

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（中央社記者郭建伸台北5日電）本土疫情延燒影響，許多國小因學生確診陷入反覆停課復課，連帶造成家長困擾。國民黨立委蔣萬安今天受訪時呼籲，指揮中心應免費提供快篩試劑給學生，並在過渡期給予國小生彈性選擇是否到校上課。

蔣萬安今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，面對這波疫情，中央流行疫情指揮中心和相關部會政府作為顢頇，步調非常凌亂，在台北市，購買快篩試劑的人仍大排長龍。

他說，在野黨很早就提出許多建議，其他國家也早有經驗，「人家都示範過了，為什麼指揮中心連抄都不會抄？」民眾早已對政府失去信任。

蔣萬安呼籲，現在學校停復課頻繁，快篩試劑取得不易，指揮中心應比照其他國家做法，免費提供快篩試劑給學校學生，盼政府能先跨出這一步。

蔣萬安說，他近來接獲許多家長反映，國小學生還沒接種疫苗，屬於染疫高風險族群，且頻繁停復課造成家長困擾，希望中央政府能讓學生和家長，有彈性選擇是否到校上課。

蔣萬安表示，彈性到校應不影響學生出缺席紀錄，並且讓學生可以線上上課，不影響受教權，中央政府若有一致作法，相信可讓國小學生家長安心。

媒體也詢問，目前網路溫度計聲量中，蔣萬安的好感度勝過衛生福利部長陳時中，詢問如何看待。蔣萬安表示，相關調查都會參考。

此外，國民黨立法院黨團昨天質疑衛福部圖利資本額僅200萬元的高登環球生醫公司，但高登昨天宣布不投標，希望國民黨能組團採購。媒體詢問蔣萬安是否認為高登在「甩鍋」。

蔣萬安對此表示，民進黨不要再政治力介入防疫作為，讓大家安然度過這波疫情。（編輯：翟思嘉）1110505