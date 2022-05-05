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疫情升溫確診學生多 立委籲教育部提配套

2022/5/5 13:32（5/5 15:06 更新）
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時代力量立委邱顯智（右2）、王婉諭（左2）等人5日在立法院舉行記者會，指全台確診學生人數持續攀升，但光停課沒有配套，讓家長與學生無所適從，呼籲教育部應提出完整配套措施。中央社記者王飛華攝 111年5月5日
時代力量立委邱顯智（右2）、王婉諭（左2）等人5日在立法院舉行記者會，指全台確診學生人數持續攀升，但光停課沒有配套，讓家長與學生無所適從，呼籲教育部應提出完整配套措施。中央社記者王飛華攝 111年5月5日
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（中央社記者王揚宇台北5日電）時代力量立委邱顯智、王婉諭今天說，全台確診學生人數近2萬人，但只光停課沒有配套，讓家長與學生無所適從，呼籲教育部應提出完整配套，例如線上及實體課程規劃、教師納入以篩代隔政策中。

邱顯智、王婉諭今天與時代力量桃園市議員參選人徐鈺雯、苗栗縣議員參選人葉忠倫召開記者會，提出上述主張。

王婉諭指出，本土疫情嚴峻，全國目前有數10萬名學生受到停班課的影響，然而，教育部目前頒布的指引及標準中，內容大多僅針對活動和校園運作，進行原則性說明，多數規範已無法因應目前完全爆發的疫情。

王婉諭說，從現實情況來看，如果全台單日出現超過10萬名確診案例的高峰，可能會讓超過5成的學校被迫停課，以現在教育部的規劃來說，根本無法負荷未來停課與復課的無限循環。

王婉諭建議，教育部應評估讓課程可以轉為「實體」與「線上」並行，而指揮中心目前已經針對特殊的必要人員，採用以篩代隔的政策，呼籲教師應納入以篩代隔的政策中，避免校園無限期停擺。

邱顯智認為，未來如果要繼續放寬停課標準，就必須要配合整體居家隔離政策的鬆綁，教師、學生要從「頻繁隔離」逐漸走向「以篩代隔」，走出當前停復課不斷輪迴的困境。

邱顯智也舉外國經驗提出建議，包括師生每週定期快篩，及優先供應唾液快篩，讓學童的定期篩檢能真正落實。（編輯：蘇龍麒）1110505

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