高虹安籲改善新竹市污水下水道 是否選市長不鬆口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北6日電）台灣民眾黨立委高虹安今天在立法院召開記者會，質疑新竹市污水下水道接管進度嚴重落後，呼籲積極改善。對於媒體詢問參選意願，她說，無論是不是要選市長，身為立委，服務選區又掛在新竹市，最重要的就是關心新竹大小事。

高虹安列舉過去7年多來新竹市的公共污水下水道普及率成長不到8%，截至今年2月為19.18%，遠遠落後全國平均40.01%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高虹安說，截止2021年底，中央共補助新竹市污水下水道系統約新台幣74.5億元，但新竹市政府的公共污水下水道接管率與建置卻每年被審計部門列為改善項目。

她指出，新竹市公共污水下水道普及率，2015年1月時為11.94%，對照之下，現任新竹市長林智堅任內7年多來僅成長不到8%，不僅被新竹縣狠狠甩開，甚至還被苗栗縣超車，同為民進黨執政的基隆市，更是從19.56%大幅成長到39.29%。（編輯：蘇志宗）1110506