疫情嚴峻 立院朝野黨團傾向不開臨時會

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北6日電）本土疫情嚴峻，立法院朝野黨團今天協商，原則上5月底法定會期結束後不開臨時會，但保留彈性，如果有必要時且疫情降溫，各黨團再來協商決定是否開臨時會，處理緊急重大議案。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」案，及因應疫情發展研商立法院議事相關事宜。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間。對於5月底法定會期結束後，是否要開臨時會，成今天協商討論議題之一。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，考量疫情嚴重，他認為不要開臨時會，但除非有非常急迫的案子時再來討論，要保留一點彈性。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，是否開臨時會，要保持彈性，過去也有8月開臨時會的經驗；如果6月、7月疫情有緩解，到時候要開的話，民眾黨團會配合。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華說，是否能等疫情舒緩再來開臨時會。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，聽起來大家有共識，就是會期在5月底前盡量結束，但要保留彈性，有必要時且疫情趨緩下，再來決定是否開臨時會。

游錫堃總結，如果有必要且疫情降溫，經過各黨團協商同意，再來開臨時會。語畢，各黨團代表並未提出反對意見。

至於中華民國111年度國營事業預算案部分，在各黨團代表發言後，游錫堃總結，原則上還是照走，希望在5月底前完成，如果有緊急狀況再來處理。

曾銘宗及邱臣遠在會中分別提到，立法院許多職員有使用快篩試劑的需求，但現在連立法院都買不到，立法院要想辦法購足；游錫堃說，快篩試劑應該在沒有特權的顧慮之下，要盡量努力去充足供應。

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游錫堃也說，現在立法院各委員會開會，用實體或視訊會議都沒問題，大家關心院會表決時，如果用視訊表決，是否會有錯誤還是有什麼問題，他認為會議主席可以詢問使用視訊表決的立委，讓其發聲表明對於投票狀況有沒有問題，進行確認，這都可以解決，大家可以思考。

此外，朝野黨團同意，5月13日中午12時前，將111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分的提案，送至立法院財政委員會彙整，以利5月20日後續進行密集協商。（編輯：蘇龍麒）1110506