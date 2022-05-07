蔡其昌：有信心短時間再拉近與盧秀燕民調差距

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代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌（前左2），7日上午出席佛光山惠中寺佛誕節及孝親報恩活動。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）代表民主進步黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌今天表示，很有信心在很快時間內，再拉近與台中市長盧秀燕的民意調查差距，會朝這目標一步一步前進，傾聽各界聲音。

蔡其昌上午出席佛光山惠中寺佛誕節及孝親報恩活動，接受媒體聯訪表示，民調只是參考，無論誰做的民調都尊重，最近一份民調大概差14個百分點，與內部做的結果較接近。

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他說，這是五五波選舉，台中市民很嚴格，對政治人物標準很高，如果做不好就很容易被換掉。他不是靠造勢，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大型造勢活動停辦，政治人物日常是解決問題，他以立法院副院長身分，一路在解決市民問題，涉及中央政府部分，他盡力協助。

他說，他是行動派，任立法委員以來就是靠為民眾解決問題，取得市民信任，他會用這樣的方式繼續取得更多市民認同，相信市民喜歡這樣的政治人物。無論現在民調如何，都只是參考，差10多個百分點，他很有信心很快會再拉近，他知道市民要什麼。（編輯：李明宗）1110507