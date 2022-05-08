蔣萬安確診影響選情？ 朱立倫：會在適當時機提名

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨立委蔣萬安確診，國民黨主席朱立倫今天表示，他已跟蔣萬安通過電話，相信一定很平安，國民黨會在適當時機做好台北市議員及市長的提名。

國台辦喊話可協助台灣盡快洽購快篩試劑，被陸委會質疑是藉機大搞刺激分化。朱立倫今天出席國際蔬食文化節浴佛祈福法會時受訪表示，為何要讓人有見縫插針的機會，如果自己準備好，就不會有這些問題，政府趕快讓所有民眾有充足快篩試劑，不要每天大排長龍，這才是關鍵。

朱立倫指出，現在排隊買快篩是全民之痛。新加坡4、5個月以前，韓國和紐西蘭在2、3個月以前就已準備充足快篩劑，新加坡則是每戶直接送10劑，社區都買得到，為何台灣做不到，這才要反省。

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此外，備戰台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安7日透過直播表示自己確診，但身體狀況都還好，很像感冒。蔣萬安也是繼立委廖國棟、蔡適應、林靜儀、蔡壁如後，第5位確診的立委。

對於國民黨台北市長選戰布局，朱立倫受訪表示，他已跟蔣萬安通過電話，目前蔣萬安鼻音較重，有一點喉嚨痛，但沒有發燒，相信一定很平安，國民黨也會在適當時機，做好台北市議員及市長的提名。（編輯：林淑媛）1110508