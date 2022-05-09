高登爭議藍委告發陳時中瀆職 綠籲勿扯後腿

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民進黨立法院黨團9日上午舉行輿情回應記者會，對於國民黨團赴北檢告發衛福部長陳時中，民進黨立委蔡易餘（左）表示，這完全扭曲法條，是用無中生有的方式抹黑陳時中。中央社記者趙世勳攝 111年5月9日

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北9日電）高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案，國民黨立法院黨團今天前往台北地檢署告發衛福部長陳時中涉嫌瀆職，盼司法調查清楚。陳時中表示，不知道所謂的圖利和利害關係怎麼產生；民進黨團則呼籲藍營不要扯後腿。

國民黨團4日質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」是從小吃店轉型生醫公司，先前沒有醫療專業和相關實績，就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購。高登環球當晚發布聲明，澄清公司前身並非小吃店；而為消弭暴利思考，公司決定不參與投標。

國民黨立委在6日到監察院，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職後，今天則由黨團首席副書記長李德維出面，率領國民黨立委葉毓蘭、鄭正鈐及林思銘等人前往台北地檢署按鈴告發陳時中涉嫌圖利、瀆職。

李德維在出發前於立法院召開記者會表示，本案從上週被國民黨團踢爆後，相關問題如雪球般越滾越大，卻只看到陳時中及民進黨立委前仆後繼為高登辯護。到底有多少利益，可以讓執政黨如此官官相護，今天將前往台北地檢署告發，希望司法能夠調查清楚，讓整件事情真相大白。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘指國民黨團是以疫謀亂，李德維指出，國民黨團不希望在疫情當前，有人以疫謀財、以疫貪財。他質疑為什麼這麼多案子，都與執政黨有關，都跟柯建銘身邊的人有關，為什麼跟其他黨派的人無關。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人今天召開輿情回應記者會；對於國民黨團赴北檢告發陳時中，民進黨立委蔡易餘說，這完全扭曲法條，是用無中生有的方式抹黑陳時中，奉勸國民黨不要一手擋快篩，另一手替人民哀求沒快篩，希望國民黨能為了國家、防疫好，不要再亂了。

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鄭運鵬認為，國民黨破壞政府採購快篩試劑的計畫，卻提不出有任何廠商可以用更低價或同級品，能夠取得授權馬上進口的方式，這讓人遺憾，在野黨真的不需要這樣做，不要扯後腿。

陳時中今天在列席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢時，被問及如何看待國民黨團告發涉嫌圖利、瀆職。陳時中表示，他還不知道此事，不過有去告就到法院。快篩試劑是緊急採購，也訂定辦法通知所有人參與，辦法訂了後可進行下一步議約，但高登沒有來議約，不知道所謂的圖利和利害關係怎麼產生，且還沒有發生關係。（編輯：蘇龍麒）1110509