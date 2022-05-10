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蘇貞昌：要進入正常生活 防疫最後一戰須齊努力

2022/5/10 11:47
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（中央社記者吳睿騏、葉臻桃園10日電）行政院長蘇貞昌今天指出，中央免費提供COVID-19快篩試劑給確診及隔離民眾使用，呼籲國人在防疫規範內一起合作進入正常生活，在最後這一戰努力把防疫做到最好。

蘇貞昌上午出席「2023世界客家博覽會世界館開工典禮」，會前接受媒體聯訪。媒體詢問，對於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑部署的看法。

對此，蘇貞昌表示，中央把快篩試劑免費提供給各地需要的確診及隔離者，也以最便宜的方式，利用實名制讓需要的民眾能快速公平地取得快篩試劑，同時連絡廠商及通路讓民眾可購買急需的快篩試劑。

他指出，相信全體國民在防疫規範內一起合作進入正常生活，最後這一戰需要大家一起努力，把防疫做到最好，贏得世界肯定的成績。

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記者又詢問，民主進步黨積極爭取客家族群支持，桃園市長鄭文燦的青年政策獲得好評，如何看市政接班人選。對此，蘇貞昌說，鄭文燦在桃園市的執政，不但連任獲得市民給予最大肯定，同時桃園市各方面建設全國各地民眾都稱譽有加。

蘇貞昌表示，相信這樣的執政成績，會給桃園市民帶來幸福，同時也對民進黨的執政更有信心，但是選舉還是要很努力，從各方面贏得人民給予執政的機會，這一方面要由黨部安排。（編輯：戴光育）1110510

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