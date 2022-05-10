朱立倫指政府程序繁瑣卡全民快篩 民進黨批造謠

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（中央社記者葉素萍台北10日電）國民黨主席朱立倫今天再度呼籲政府應開放民眾自主從海外購買快篩，他批評政府「程序繁瑣卡全民，難有快篩用」。民進黨則回應指朱立倫帶頭造謠，並強調政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑。

朱立倫昨天在臉書呼籲，要解決缺快篩亂象，就該開放自主進口合規快篩，比照之前的口罩及血氧機，開放民眾自主少量從海外購入快篩，政府可列出清單，規範僅限歐盟、美國等地通過核可的快篩，緩解缺快篩亂象。

朱立倫今天再透過臉書發文說，由於當前政府對民眾個人自主進口仍有諸多限制，如還要申請費新台幣2000元等，根本不知民間疾苦，他是在為許多買不到快篩、希望可以從海外自主購買的民眾發聲，也協助緩解當前缺快篩的防疫亂象。

朱立倫說，指揮中心記者會不回應外界質疑，忙著製作圖卡指稱建議是錯誤指控，令人遺憾；他並說，請指揮中心好好解決防疫問題，不要把資源與心力放在解決提出防疫建議的人。

民進黨則透過臉書回應指，朱立倫帶頭造謠，政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑；食藥署已核准22件家用快篩試劑專案輸入許可；目前廠商已進口1459.3萬劑的家用快篩試劑於民間自由販售；食藥署秉持專業的態度，審慎審查所有COVID-19快篩試劑產品，政府從未做任何限制。

民進黨說，今天指揮中心也澄清，若民眾有輸入快篩試劑供個人自用的需求，也可依照規定，提出個人自用專案進口申請，指揮中心皆會優先辦理，並請食藥署盡快研議相關措施，增加民眾取得快篩試劑的管道。

民進黨表示，國民黨在疫情期間多次以不實指控，抹黑指揮中心，造成民眾恐慌，增加防疫的困難。朱立倫身為在野黨黨主席，還帶頭造謠，實在非常不可取。（編輯：林興盟）1110510