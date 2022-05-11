朱立倫：面對疫情出現5缺 政府拚防疫變拚政治

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨主席朱立倫今天說，2020年疫情開始後，台灣出現5缺5亂的狀況，分別是缺口罩、缺疫苗、缺藥物、缺快篩以及政府缺同理心；他更稱指揮中心現在是造謠抹黑中心，政府拚防疫變成拚政治。

本土疫情持續升溫，朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，這一個多月來，全民都感受到疫情不斷上升，壓力都很大；民眾感受到台灣不但沒有超前部署，而是出現5缺5亂的情況。從2020年疫情開始，台灣缺口罩，全民為了搶口罩不斷的亂，去年缺疫苗，大家為了打疫苗，造成全民的恐慌與亂象。

朱立倫接著又說，今年缺快篩，他今天早上經過許多藥局門口，還是看到很多長輩、媽媽為了快篩在排隊，為了快篩的亂象，全民必須付出代價；這幾天感受更深刻的是民眾確診後的藥物在哪，缺藥是現階段疫情再起後，民眾感受最嚴重的。

朱立倫強調，這些亂象政府有無看到，最嚴重的是怎麼會有一個執政黨是缺乏同理心，沒辦法感受到民眾的痛苦，指揮官可以說自己不缺快篩，所以不用排隊，當然你有特權，但要了解民眾的辛苦，今天國民黨基於負責任的在野黨，監督政府，絕對不容許讓不肖廠商發國難財。

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朱立倫指出，國民黨要求能開放民眾自主進口快篩試劑，就是要讓人民可以上網到國外購買少量的快篩試劑，政府昨天一方面回答說會考慮開放，一方面又來抹黑在野黨主席在製造謠言，說政府早就開放廠商了，但國民黨是要求民眾自主購置少量快篩試劑，民進黨根本就是假回答真抹黑，什麼時候疫情指揮中心，變成抹黑造謠中心，什麼時候打擊疫情變成打擊在野黨、拚防疫變成了拚政治。

此外，朱立倫也說，這段期間有很多黨員確診、居家隔離，今天本來有提名作業，但考量確診、居家隔離的情況，向後順延，但黨的相關工作不會停止；未來即便疫情有變化，大家照樣能透過視訊的方式召開重要會議，不要因為疫情影響黨務工作，他下個月初到國外訪問，但不管他到哪，照樣透過視訊召開中常會，該提名、通過的事務，不會受到任何影響。（編輯：林興盟）1110511