監察院：九合一選舉政治獻金專戶 可採網路申請

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（中央社記者陳俊華台北11日電）監察院今天說，民國99年起，就啟用政治獻金網路申報系統，擬參選人可採網路或紙本郵寄申請；年底九合一選舉的擬參選人可透過網路申報系統申請專戶許可，具省時、省錢及安全的優點。

監察院透過新聞稿表示，有民眾在網路媒體投書，建議111年地方公職人員選舉申請政治獻金專戶許可，可採取網路方式申辦，以節省郵務費用及減少行政成本。

監察院澄清指出，監察院政治獻金網路申報系統從99年啟用後，就採多元方式，提供擬參選人網路申請或紙本郵寄申請表的方式，辦理專戶許可作業。

監察院說，以107年地方公職人員選舉為例，經監察院許可設立專戶計2305戶，其中網路申請許可計966戶、占41.9%。111年地方公職人員選舉，從4月25日起到5月9日止，向監察院申請許可設立專戶計373戶，其中網路申請許可計231戶，占61.93%。

監察院表示，擬參選人可依自身需求，選擇以網路或紙本方式申請許可設立專戶。在網路E化時代來臨，擬參選人透過監察院提供的網路申報系統申請專戶許可，具省時、省錢及安全的優點，歡迎擬參選人多加利用。

監察院說，依政治獻金法規定，監察院許可擬參選人設立政治獻金專戶，均以院函函復，該復函是基於行使公權力的行為，所製作的行政文書，文書內容對於人民權利義務有重大影響，且無行政程序法所規定，送達得以電報交換、傳真或電子郵件方式為之的情形，因此監察院政治獻金專戶許可復函，都是以掛號送達。

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監察院表示，為配合111年地方公職人員選舉及考量疫情，監察院5月24日起將辦理政治獻金法視訊宣導計12場次，併同許可復函檢附相關宣導文件，提醒擬參選人及相關人員遵守政治獻金法規定，並線上報名參加宣導課程，避免違法而受罰，因此函復所產生的郵務費用，仍無法避免。

監察院說，未來配合選舉期程及視擬參選人開戶情形，監察院將適時檢視調整宣導文件內容及方式，以充分達成宣導成效。（編輯：蘇志宗）1110511