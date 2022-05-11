蔣萬安謝國樑確診隔離 國民黨延後縣市長提名作業

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）備戰台北市長選舉的立委蔣萬安，以及擬參選基隆市長的前立委謝國樑確診隔離中。國民黨主席朱立倫表示，今天中常會本來有提名作業，但考量有黨員確診、居家隔離，因此順延。

國民黨備戰年底縣市長選舉，原計畫將在今天下午的中常會繼續進行提名作業，但朱立倫下午在會中表示，這段期間有很多黨員確診、居家隔離，今天本來有提名作業，但考量確診、居家隔離的情況，向後順延，但黨的相關工作不會停止。

朱立倫也說，未來即便疫情有變化，大家照樣能透過視訊的方式召開重要會議，不要因為疫情影響黨務工作，他6月初到國外訪問，不管他到哪，照樣透過視訊召開中常會，該提名、通過的事務，不會受到任何影響。

黨內人士表示，將代表國民黨參選年底縣市長選戰的蔣萬安與謝國樑確診隔離中，因此，黨中央原本計畫今天提名其中的人選，都將向後順延，預計下週中常會就會恢復正常的提名作業程序。

國民黨目前已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、屏東縣等8縣市，黨內人士說，其餘執政縣市的提名時程，都將尊重各地方首長的想法，未來會一步一步進行。

至於尚未完成提名的14縣市中，黨內人士說，桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、高雄市等地，仍在協調與徵詢地方意見中，其餘縣市基本上沒有太大的問題。（編輯：謝佳珍）1110511