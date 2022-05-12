國民黨：新冠藥物配發率不到1% 發放速度過於遲緩

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨今天表示，本土確診人數增加了28萬多人，但輝瑞口服藥僅開出1558人份，配發率僅0.55%，平均1000位確診民眾開出6人份的藥，對照目前已有超過18萬人份的輝瑞口服藥抵台，發放速度明顯過於遲緩。

國民黨今天上午召開「政府超慢部署、民眾確診無藥、兒童急診無通道」記者會，副秘書長王育敏在會中表示，衛福部長陳時中說已購70萬份輝瑞新冠藥劑，為何現在給出的藥這麼少。

王育敏指出，根據統計，目前到貨已有20萬，庫存有54.9萬份，但1日至9日整個配發數量只有1558人。對照國內確診人數超過28萬人，配發率只有0.55%，也就是1000人只有6人可以領得到藥物，指揮中心用藥謹慎小心到變成是吝嗇。

王育敏也說，指揮中心預估這波疫情會高達360萬人感染，若是這麼吝嗇的給藥物，政府購買70萬份的藥物的目的是什麼？既然手上有這麼大量的藥物，給藥比例應是每100人確診，可給藥20人，但藥物給的這麼緩慢，會讓有些人從輕症變重症。

與會的中華民國防疫學會理事長王任賢則說，現在病例很多，超過5萬例，每天死亡人數則為萬分之3，為omicron病毒的法定死亡率，因此目前的給藥制度需要改進，才能夠下降死亡率。

最後，國民黨提出5點呼籲，包括加速新冠口服藥到貨；持續簡化流程，加速下放口服治療藥物；指揮中心應儘速放寬使用指引，讓更多有需要的民眾能獲得藥物治療；對於兒童確診照顧，指揮中心應提供更細緻的指引；中央應協調輔導各縣市醫療院所成立更多兒童防疫急、門診綠色通道。

王育敏說，國民黨要為確診民眾與兒童請命，希望指揮中心從善如流，讓民眾更便利、快速取得必要藥物的治療。（編輯：翟思嘉）1110612