為醫護人員發聲 朱立倫籲政府勿再閃躲第一線需求

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席朱立倫今天表示，政府別再閃躲基層一線醫護的需求，應重新檢視與輔導調整各醫院專責病房比例與人力備援計畫；中長期應思考推動落實三班護病比，改善醫護待遇條件。

朱立倫下午透過臉書表示，今天是國際護師節，800多個與疫情對抗的日子以來，為守護民眾健康，即使悶熱的隔離衣讓衣服濕了又乾、乾了又濕，護目鏡與口罩在臉上壓出許多印痕，護理師們仍在這場「戰疫」第一線中堅守崗位，大家要致上最深的謝意。

朱立倫說，在這一天更應該為護理師的權益發聲，兩天前，5大醫療工會齊聚疾管署前抗議，因為疫情延燒及衛福部下令擴增專責病房而不斷擴大的護病比，已經讓基層第一線的醫護喘不過氣。

朱立倫指出，醫護人員的待遇和勞動條件，在疫情持續上升下更加惡化。應該解決問題的衛福部長陳時中，不但未正視病床不足的真相，還推脫那是醫院的人力備援計畫，不是政府的，僅說有編預算、津貼 ，「撐了2年多，最後一戰大家把它撐過去」，請問這種官腔回應，有解決到基層問題嗎。

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朱立倫強調，要求政府別再閃躲基層一線醫護的需求，重新檢視與輔導調整各醫院專責病房比例與人力備援計畫，有效減緩醫護負擔。中長期應思考推動落實三班護病比，改善醫護待遇條件吸引護理師人力回流。

朱立倫呼籲民眾，請把急診留給急重症及更需要的人，協助緩解一線急診負擔，更不要指責醫護，請多疼惜、肯定他們的努力。大家用行動協助護理師一起抗疫，一定可以更快打贏這場「戰疫」，守護彼此與家人的健康，大家加油。（編輯：蘇志宗）1110512