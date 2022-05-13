柯志恩被點名選高雄 朱立倫：每位都是考慮對象

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨備戰年底選戰，智庫執行長柯志恩被點名可參選高雄市長。黨主席朱立倫今天說，每位都是考慮的對象，各縣市布局會以穩健步伐進行；柯志恩則說，目前為止沒想過這問題。

國民黨布局年底縣市長選舉，高雄市長人選方面，雖然前高雄市副市長李四川日前已表達無意參選，但國民黨高雄市議會黨團仍力拱他出馬；除李四川外，孫文學校總校長張亞中也表現出有意參選的態度；此外，柯志恩近日也被黨內點名，能以奇兵之姿披掛上陣。

朱立倫今天上午出席國民黨智庫舉辦的「520蔡政府施政總檢討－民調發布會」後，被問到高雄市長人選等年底選戰布局議題。他表示，每一位都是考慮的對象，提名的過程是按照步驟的，每週都會安排好各縣市提名人選，大家拭目以待；在各縣市的布局，都會以穩健的步伐進行。

被點名的柯志恩則說，朱立倫對於選舉人才的布局一定有通盤的考量，現在不應該去點名，應把目標放在防疫政策上，到底民進黨的缺失在哪，這也是民眾最關切的；至於人選的部分，絕對相信朱立倫會有最好的計畫，在訪美結束後一切就會塵埃落定。

媒體追問，是否有意願參選，柯志恩表示，這已不是個人意願的問題，她目前為止沒有想過這問題，畢竟她是學校專職教授，到目前為止、此時此刻，在學校放暑假之前，她都心無旁騖，不會思考這問題。（編輯：楊蘭軒）1110513