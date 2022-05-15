德僑界傳性騷擾案件 僑委會：與學習中心無關

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（中央社記者游凱翔台北15日電）傳德國僑界發生性騷擾案件，投訴人指官方試圖「消音」。僑委會今天還原時間序指出，第一時間聯繫駐德代表處處理，並無「被消音」，但案件發生在2009年至2017年間，與台灣華語文學習中心無關。

媒體報導，由行政院僑委會輔助成立的「海德堡台灣華語文學習中心」2月揭碑，卻傳出該中心王姓副主任藉權勢性騷擾事件，4月行政院、教育部、僑委會接連收到投訴，擔任該中心教師的吳品瑜揭露整起事件，並表示官方及中心試圖以摸頭、收編來「消音」，因此她上週向總統蔡英文陳情。

僑務委員會下午發布新聞稿還原處理時間序，4月19日接獲陳情函，訴請處理有關德國僑界疑性騷擾事件，第一時間聯繫駐德代表處處理，因此並無新聞報導所述的「投訴官方被消音」。

僑委會表示，21日函請駐外館處就吳品瑜申訴內容協查釐清事實；22日下午與僑委會派駐德國地區駐外人員召開線上會議，研商吳品瑜陳情案的後續處理作為；28日電郵回復吳品瑜，同日函轉行政院性別平等處所附相關資料，並請駐外館處處理。

僑委會指出，為拓展歐洲台灣華文教育市場，經國際傑人會德國總會依據僑委會設置台灣華語文學習中心相關規定提出申請，並邀請學者專家審查通過後協助籌備成立，於2月26日辦理揭牌儀式。

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此外，僑委會表示，指控人吳品瑜目前未任職台灣華語文學習中心，被指控人王副主任4月間已辭去台灣華語文學習中心副主任職務，且吳品瑜所指控性騷擾情事是發生於2009年至2017年間，當時台灣華語文學習中心尚未成立，且案發地點在民宅，因此疑似性騷擾事件時間、地點與當事者均與台灣華語文學習中心無關，但有提醒若有被騷擾的當事人，可向當地警察司法機關提申訴。

僑委會強調，王前副主任為德國公民且無台灣國籍，案發地點在民宅，台灣無司法管轄權就此案進行調查處分，僑委會已建議由當事人依照德國當地法律，循司法途徑尋求救濟以維權益，僑委會也將酌情適時提醒當事人相關權利義務。（編輯：楊蘭軒）1110515