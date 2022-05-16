監察院副院長人事案 李鴻鈞拜會立院藍綠同表支持

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監察院副院長被提名人李鴻鈞（左）16日下午到立法院拜會立法院長游錫堃（右），兩人擊肘致意。中央社記者張皓安攝 111年5月16日

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（中央社記者范正祥台北16日電）總統府秘書長李大維今天率監察院副院長被提名人李鴻鈞拜會立法院，尋求同意支持。對此人事同意權案，民進黨團總召柯建銘說，全力支持；國民黨團總召曾銘宗也表歡迎，預告李鴻鈞的得票數不會難看。

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院將於18日上午舉行全院委員會審查此人事同意權案，審查完畢後，24日上午於院會進行同意權案投票表決。

李大維今天下午率李鴻鈞拜訪立院，先會見立法院長游錫堃尋求同意支持，包括立院秘書長林志嘉、總統府副秘書長李俊俋及柯建銘等人在場；之後拜訪國民黨團，由國民黨團總召曾銘宗和首席副書記長李德維出面接待。

游錫堃恭喜李鴻鈞獲提名為監察院副院長，表示立院為合議制，他預祝被提名人能順利在院會獲得通過；李大維介紹李鴻鈞曾在立院擔任過18年共計5屆立委，並具日本大學土木工程博士學位，學養專長俱佳。

柯建銘則稱讚李鴻鈞在立院經驗豐富，過去朝野協商經常擔任重要溝通協調角色，監察院過去也鮮少有如其具工程專業背景的委員，相信如能順利獲得通過，必能擔任好副院長一職。

在拜訪國民黨團時，李德維表示，李鴻鈞過去多年在立院的表現有目共睹，站在在野黨角色，國民黨團樂見所有好的人才能進入監察院為民服務，預祝李鴻鈞能獲得絕大多數立委的支持。

曾銘宗指出，李鴻鈞過去長期在立院服務，是一位非常優秀的專業立委，這次蔡總統提名李鴻鈞出任監察院副院長，國民黨團表達歡迎之意；他預告，李鴻鈞在立法院的得票數不會難看。

李鴻鈞拜會完游錫堃後接受媒體聯訪時表示，部分立委對他可能不是很了解，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上自己要先作準備，在立法院會舉行全院委員會審查會之後，他將不分黨派一一打電話向所有立委說明理念。

李鴻鈞說，謝謝蔡總統對他的提名與信任，他只有一個立場，就是站在國家和人民的立場，這也是他長期從政以來秉持的最大原則。

柯建銘回應媒體詢問時也說，李鴻鈞會拜訪各黨團，民進黨團是排在本週黨團會議；蔡總統提名李鴻鈞為監察院副院長，「我們當然全力支持」。（編輯：蘇志宗）1110516

總統府秘書長李大維（左）及監察院副院長被提名人李鴻鈞（中）16日下午前往立法院拜會立法院長游錫堃，由立法院秘書長林志嘉（右）接待。中央社記者張皓安攝 111年5月16日