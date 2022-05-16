NCC委員等人事同意權案 柯建銘：預計5/24投票

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（中央社記者王揚宇台北16日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，監察院副院長被提名人李鴻鈞及NCC委員的人事同意權案，預計24日在院會投票表決。

總統蔡英文提名前親民黨立委李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，人事案咨文於9日送至立法院，咨請立法院行使同意權。立法院將於18日上午舉行全院委員會審查此人事同意權案，審查完畢後，24日上午於院會進行同意權案投票表決。

柯建銘今天在臉書發文指出，監察院副院長一職懸缺已久，蔡總統經過深思熟慮，且多方徵詢意見後，正式提名李鴻鈞出任；今天，總統府秘書長李大維與副秘書長李俊俋，與他陪同李鴻鈞拜會立法院長游錫堃，民進黨立法院黨團表達尊重總統這項人事提名之意。

柯建銘說，李鴻鈞為日本大學結構工程學博士，曾任5屆立法委員，與他當了18年同事，常常稱李鴻鈞為「小公道伯」。

另外，因應國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院4月28日宣布，提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議今天將3位NCC委員提名人的資格審查完畢。

柯建銘表示，預計24日上午舉行監察院副院長同意權行使的投票，下午則舉行NCC委員同意權行使的投票。（編輯：林興盟）1110516