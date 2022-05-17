校園疫情延燒 國民黨促教育部儘速決定是否停課

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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨副秘書長王育敏今天表示，面對校園疫情延燒，希望教育部儘速給出停課與否的指引，即刻規劃相關配套，如補救教學期程、家長防疫假等，另外還有很多孩童未打疫苗，應提高兒童疫苗施打率。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、國民黨立委林奕華、台北市議員王鴻薇，以及台北市家長會長協會公關事務長劉栗蘋等人今天在國民黨中央黨部召開「校園防疫停看聽，教育部別放生學子」記者會。

王育敏指出，校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，據統計各級學校累計達7萬7093名學生染疫，國教行動聯盟調查顯示近8成5北部家長贊成統一停課，全國中小學校長協會也建議教育部統一暫停實體課至少2週，但教育部竟回覆「目前沒有這樣的規畫」。

王育敏表示，最新公布6至11歲兒童已施打莫德納疫苗僅11.5萬劑，占國小生總數不到一成，但教育部放寬大學可直接遠距教學至學期末，而確診人數最多，也未完整施打疫苗的國小卻未比照，讓學童在疫情之下毫無保障與保護。

王育敏指出，國民黨要求教育部應儘速給出停課與否的指引，勿再放任教學亂象，並即刻規劃相關配套如補救教學期程、數位落差問題，另外面對疫情的高峰，政府應積極設法提高兒童疫苗施打率。學童健康安全與受教權同等重要，教育部應兼負起照顧全國學童的責任。

林奕華表示，面對校園防疫的亂象，教育部真的是非常緩慢，也沒有貼近學校現況，之前的九宮格之亂就是不食人間煙火。目前國小加幼兒園染疫人數，超過學生染疫的一半，如果教育部要維持現行正常上課的政策，就應提供每位學生每週2劑快篩試劑；若要改成線上上課，相關的配套，包含家長的防疫照顧假，也應做好。

劉栗蘋指出，現在家長真的是疲於奔命，除要顧家庭生計，也要照顧孩子的安全，又要排快篩劑，若孩童請疫苗假、確診，家長也要跟著請假，希望政府可以有一個統一機制，讓家長有所依循，家長要的只是安心的家園，度過疫情。（編輯：楊蘭軒）1110517