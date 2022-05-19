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衛福部：疫情進入廣泛社區流行 高峰落在5月下旬

2022/5/19 11:29（5/19 11:44 更新）
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衛福部19日指出，COVID-19疫情進入廣泛社區流行，病數持續快速增加，預估高峰會落在5月下旬。圖為南港車站小朋友戴好口罩、防護罩，儘量減低染疫風險。（中央社檔案照片）
衛福部19日指出，COVID-19疫情進入廣泛社區流行，病數持續快速增加，預估高峰會落在5月下旬。圖為南港車站小朋友戴好口罩、防護罩，儘量減低染疫風險。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）衛福部今天指出，近一週COVID-19疫情案例新增47萬5497例，較前一週明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加，預估高峰會落在5月下旬。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

報告指出，本土病例近一週自12日至18日新增47萬5497例，較前一週5日至11日的30萬2597例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加；至於境外移入病例近一週雖下降，但仍具風險。

衛福部並透過新聞稿指出，全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬，請各部會及中央與地方政府間務必加強溝通相關應處措施，為疫情變化預作準備。

衛福部呼籲，台灣正處於與疫共存的路上，政府將持續考量風險控管及維持公衛防疫量能，逐步減輕剛性防疫措施，民眾亦須配合相關規定，高風險族群應盡速完成接種疫苗，攜手降低疫情衝擊，早日進入正常生活。（編輯：郭無患）1110519

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