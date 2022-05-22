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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包5/266

李彥秀自曝確診 即起居家隔離7天

2022/5/22 16:17
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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨副秘書長李彥秀今天表示，今天接獲醫院通知PCR陽性通知，即刻開始居家隔離7天。身體狀況尚佳，沒有太多不適的症狀，期望可以盡快恢復健康，繼續打拚。

國民黨副秘書長李彥秀今天在臉書發文表示，她確診了。她說，今天接獲醫院通知PCR陽性通知，即刻開始居家隔離7天。身體狀況尚佳，沒有太多不適的症狀，也在家中準備好相關的物資跟常備的藥品。

李彥秀指出，她會觀察留意自己身體狀況，希望可以用最不占用醫療資源，降低醫護人員負擔的方式，完成7天的隔離期。期望可以盡快恢復健康，繼續為內湖、南港打拚。

李彥秀表示，在確診前，她經常呼籲，疫病是中性的，在疫情嚴峻的當下，最不需要的就相互指責，更要團結抗疫。然而，得知自己確診的當下，仍然深感不安。只能提醒自己，這樣直接反應的心情，或許就是繼續把防疫工作做好的動力。

李彥秀指出，面對疫情變化，沒有悲觀的權利，更要謹慎因應，努力在防疫與生活中得到平衡。期望大家平安、健康度過疫情。（編輯：黃國倫）1110522

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