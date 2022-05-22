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立院疫情燒不停 高嘉瑜邱志偉快篩陽

2022/5/22 13:13（5/22 13:57 更新）
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民進黨立委高嘉瑜（前）22日快篩陽性。（中央社檔案照片）
民進黨立委高嘉瑜（前）22日快篩陽性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北22日電）立法院疫情延燒，民進黨立委高嘉瑜、邱志偉今天分別在臉書發文自曝快篩陽性。邱志偉表示，現在身體沒有不舒服，精神還不錯， 只是喉嚨卡卡聲音有點沙啞。高嘉瑜則指出，有點喉嚨痛、頭痛、咳嗽。

民進黨立委高嘉瑜今天在臉書發文指出，從前天開始有點喉嚨癢癢不舒服，當下快篩陰；但昨天開始咳嗽，半夜咳醒幾次，今天早上昏昏沉沉，有點喉嚨痛、頭痛、咳嗽，然後就快篩陽了。

民進黨立委邱志偉也發文表示，昨天早上起床喉嚨有點不舒服，立刻就快篩，結果是陰性 ，中午再快篩一次也是陰性，但由於喉嚨痛是明顯徵兆 ，所以我立刻停止下午、晚上的行程，開始居家隔離。昨天晚上喉嚨依然卡卡，今天早上起床後立即快篩，結果陽性。

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他說，現在身體沒有不舒服，精神還不錯， 只是喉嚨卡卡聲音有點沙啞，接下來等PCR結果，確診可能性相當大，從今天起開始進行7天居家隔離，國會辦公室，岡山服務處會進行全面清消，助理會照常上班，服務不中斷，工作不打折，立法院的會議及質詢會用視訊來進行。

包含邱志偉、高嘉瑜在內，立法院自國民黨立委廖國棟開始，至今已有17位立委確診，或是快篩陽性。（編輯：林淑媛）1110522

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柯文哲喉嚨不適快篩陽性 赴醫院PCR後自行隔離
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