修法公告揭露議員財產申報 時力盼盡速通過實施

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（中央社記者王揚宇台北23日電）時力黨主席、立委陳椒華等人今天召開記者會指出，針對公職人員財產申報法修法，讓直轄市與縣市議員的財產申報也須比照總統、立委等公告揭露，希望能盡速通過，讓議員財產資訊更公開透明。

陳椒華與時代力量立委邱顯智及黨籍直轄市、縣市議員參選人，今天在立法院群賢樓前召開記者會，提出上述主張。

陳椒華指出，時代力量在2020年就提出公職人員財產申報法修正草案，主張議員應比照其他公職人員，將財產申報資料公開上網，以供社會大眾檢視，希望立法院盡速修補目前法規中的漏洞，逐步斬斷黑金勢力，讓陽光可以照進地方的陰暗角落。

陳椒華說，邀請所有參與2022地方選舉的他黨政治人物，都能以身作則，與時代力量一起打造全新的地方政治環境。

邱顯智指出，依據行政院所提修法版本，本次的法案會在公布日就馬上實施，意即如果修法通過，年底的地方選舉就可馬上實施，民眾就擁有更完整檢視候選人的機會。

邱顯智說，時代力量立法院黨團願意一起支持行政院版的進步修法，希望在5月底立法院會期結束以前三讀修正通過，一起讓陽光照進地方選舉。

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依現行法規，只有總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣長、市長等人員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告，直轄市與縣市議員的財產申報資料未公開上網。

行政院會4月21日通過由法務部擬具的「公職人員財產申報法」第6條、第20條修正草案。法務部指出，草案重點包含增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應予公告，並增列公職人員財產申報資料上網公告期間，至其喪失原申報身分後1年。（編輯：林興盟）1110523