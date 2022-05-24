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國民黨團指網軍治國 民進黨團籲提出證據

2022/5/24 13:17
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（中央社記者王承中、王揚宇台北24日電）國民黨團指民進黨政府編列預算，用人民的錢在養網軍。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，網路各種言論都有，國民黨可以提出證據，指出誰領民進黨的錢、誰是民進黨派來的。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長洪孟楷及鄭正鈐等人今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，去年政府編列宣導經費共新台幣11億元，國營事業也編列8億元的預算，蔡政府是在用人民的血汗錢養網軍。

曾銘宗指出，國民黨團要求審計部必須嚴格查核政府各部會及國營事業的宣導費用，是否用在刀口上，是否做為養網軍之用。假設發現不法，必須儘速移送檢調偵辦，要求檢調必須清查相關的資金流向，網軍的錢從哪裡來，希望檢調依法行政，不要放水。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受媒體聯訪指出，在網路上的討論與聲量，輸給民進黨或其他政黨，就講別人是網軍治國，這個不只國民黨會這樣講，台北市長柯文哲也這樣講。

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鄭運鵬表示，大家在網路上各有各的支持者，不要嘴巴喊言論自由，別人有不同意見就說他們是網軍，這對民眾不公平。國民黨可以提出證據，指出誰領民進黨的錢、誰是民進黨派來的，不然每天喊這個，真的沒什麼意思。

鄭運鵬說，網路上各種言論都有，包含統派言論、暗殺民代等，國民黨怎麼會說這些人都一定是誰，況且民進黨在這段時間被罵的還比較多。（編輯：翟思嘉）1110524

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