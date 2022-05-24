侯友宜槓中央 蘇貞昌籲協力合作克服疫情

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（中央社記者賴于榛台北24日電）新北市長侯友宜近日為防疫議題屢次槓上中央。行政院長蘇貞昌今天說，防疫需合作，4月疫情爆發以來，中央與地方開了4次縣市首長會議，並協助加開篩檢站，相信協力合作下，可很快走過關鍵戰役。

蘇貞昌今天出席2022年全球合作暨訓練架構（GCTF）終止性別暴力國際研討會開幕式，會議前接受媒體時事聯訪。

對於侯友宜近日因防疫議題屢次槓上中央，甚至指總統蔡英文較少關心新北市疫情等，蘇貞昌說，防疫要大家合作努力，4月疫情爆發以來，中央與地方開了4次縣市首長會議，會中的首長都暢所欲言，而平日中央與地方衛生單位互動往來、交換意見等合作也都沒有問題。

蘇貞昌說，若地方欠缺防疫資源，需要中央幫忙的地方，中央都及時且大力支持，例如篩檢站不足，除了衛生福利部台北醫院幫忙新莊地區之外，北北基桃也加開10幾個篩檢站，且讓篩檢站提供篩檢、診斷、給藥一的條龍服務。

他說，相信在中央地方協力合作下，可以很快克服病毒，走過關鍵戰役。

另外，台灣未被納入首輪印太經濟架構（IPEF）名單，蘇貞昌說，台灣的經貿實力以及數位、半導體各方面的重要關鍵位置不容忽視，台美關係非常緊密，從美國總統拜登大力支持台灣的發言就可證明，兩國貿易經過磋商後，會有進一步的合作。

媒體報導，蘇貞昌曾勸進內政部長徐國勇參與年底新北市長選舉。蘇貞昌說，他一向支持人才，徐國勇與立委吳秉叡、羅致政都是好人才，任何人願意為新北服務，都會大力給予祝福。（編輯：謝佳珍）1110524